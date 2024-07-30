Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Мелоні вважає, що Китай не зацікавлений в підтримці промисловість РФ

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 30 липня 2024, 19:34
Мелоні вважає, що Китай не зацікавлений в підтримці промисловість РФ
ДЖОРДЖА МЕЛОНІ ТА СІ ЦЗІНЬПІНЬ. ФОТО: GETTY IMAGES

Італійська прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні заявила, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем"досить чітко порушила" питання підтримки війни Росії проти Україні з боку Китаю. На думку Мелоні, наразі Пекін не зацікавлений в підтримці промислового потенціалу РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Rai News

Деталі: За словами Мелоні, під час зустрічі з китайськими візаві "ми досить чітко порушили питання" підтримки Росії з боку Китаю, "намагаючись разом обміркувати те, які інтереси є у кожного".

Реклама:

"Я думаю, що Китай не зацікавлений на даному етапі в підтримці промислового потенціалу Росії, навіть якщо, як ми знаємо, він не втручається безпосередньо", – додала вона.

Голова італійського уряду висловила сподівання, що Китай може "може відігравати провідну роль" у вирішенні війни в Україні.

"Президент Сі вчора сказав, що Китай завжди працює над мирним співіснуванням між народами, і тут я хотіла б бачити кроки, які робляться в цьому напрямку", – пояснила Мелоні.

ВІДЕО ДНЯ

Італійська прем’єрка напередодні провела переговори з китайським лідером Сі Цзіньпінем, які також стосувались російського вторгнення в Україну.

Перед тим вона оголосила про наміри "перезавантажити" економічні відносини з Пекіном.

Теми: ІталіяКитайРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи

Сійярто передав Ізраїлю попередження від Ірану: буде напад

Гарріс звузила коло кандидатів у віцепрезиденти до двох - Reuters

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що він захоплювався Бандерою

"Недалекоглядно": Україна відреагувала на розрив дипвідносин з боку хунти Малі

У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку на футбольному полі

Усі новини...
Італія
Обговорили війну в Україні: прем'єрка Італії Мелоні зустрілась з Сі Цзіньпіном
В Італії за запитом України арештували активи російського бізнесмена на 41 млн євро
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
Останні новини
01:21
Олімпіада-2024Медальний залік: Китай знову обійшов США, Україна втрималась у ТОП-20
00:42
ДоповненоУ Харкові пролунали вибухи, схоже на приліт – Терехов
00:37
США завершили виведення військ з авіабази у Нігері
00:13
Олімпіада-2024Швед Дюплантіс вже на 11 см побив "вічний" рекорд Бубки і здобув золото у стрибках із жердиною
23:59
оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи
23:52
КМВА: Ворог застосував балістичне озброєння в напрямку Києва, без руйнувань
23:35
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 108 бойових зіткнень
22:58
Новини економіки 5 серпня: краще детінізація, ніж підвищення податків, скасовані тендери "Охматдиту"
22:28
РФ просила США переконати Україну не атакувати її на "День ВМФ" – ЗМІ
22:18
Російські ДРГ уже на околицях Торецька – УП
Усі новини...
Реклама:
Реклама: