Мелоні вважає, що Китай не зацікавлений в підтримці промисловість РФ

Італійська прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні заявила, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем"досить чітко порушила" питання підтримки війни Росії проти Україні з боку Китаю. На думку Мелоні, наразі Пекін не зацікавлений в підтримці промислового потенціалу РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Rai News

Деталі: За словами Мелоні, під час зустрічі з китайськими візаві "ми досить чітко порушили питання" підтримки Росії з боку Китаю, "намагаючись разом обміркувати те, які інтереси є у кожного".

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"Я думаю, що Китай не зацікавлений на даному етапі в підтримці промислового потенціалу Росії, навіть якщо, як ми знаємо, він не втручається безпосередньо", – додала вона.

Голова італійського уряду висловила сподівання, що Китай може "може відігравати провідну роль" у вирішенні війни в Україні.

"Президент Сі вчора сказав, що Китай завжди працює над мирним співіснуванням між народами, і тут я хотіла б бачити кроки, які робляться в цьому напрямку", – пояснила Мелоні.

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Італійська прем’єрка напередодні провела переговори з китайським лідером Сі Цзіньпінем, які також стосувались російського вторгнення в Україну.

Перед тим вона оголосила про наміри "перезавантажити" економічні відносини з Пекіном.