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Мелони считает, что Китай не заинтересован в поддержке промышленность РФ

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 30 июля 2024, 19:34
Мелони считает, что Китай не заинтересован в поддержке промышленность РФ
ДЖОРДЖА МЕЛОНИ И СИ ЦЗИНЬПИНЬ. ФОТО: GETTY IMAGES

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони заявила, что во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпинем "достаточно четко подняла" вопрос поддержки войны России против Украины со стороны Китая. По мнению Мелони, сейчас Пекин не заинтересован в поддержке промышленного потенциала РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Rai News

Детали: По словам Мелони, во время встречи с китайскими визави "мы достаточно четко подняли вопрос" поддержки России со стороны Китая, "пытаясь вместе обдумать то, какие интересы есть у каждого".

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"Я думаю, что Китай не заинтересован на данном этапе в поддержке промышленного потенциала России, даже если, как мы знаем, он не вмешивается напрямую", – добавила она.

Глава итальянского правительства выразила надежду, что Китай может "может играть ведущую роль" в решении войны в Украине.

"Президент Си вчера сказал, что Китай всегда работает над мирным сосуществованием между народами, и здесь я хотела бы видеть шаги, которые делаются в этом направлении", – пояснила Мелони.

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Итальянский премьер накануне провела переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем, которые также касались российского вторжения в Украину.

Перед тем она объявила о намерениях "перезагрузить" экономические отношения с Пекином.

Темы: ИталияКитайРосcияУкраина
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