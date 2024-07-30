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Лукашенко помиловал немца, которого приговорили к смертной казни за якобы работу на "украинские спецслужбы"

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 30 июля 2024, 20:09
Лукашенко помиловал немца, которого приговорили к смертной казни за якобы работу на украинские спецслужбы
Лукашенко. Иллюстративное фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил помиловать гражданина Германии Рико Кригера, которого приговорили к смертной казни якобы из-за работы на "украинские спецслужбы".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

Детали: Пропагандистское информагентство Беларуси утверждает, что Кригер через адвоката обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании, и тот "с учетом всех обстоятельств" удовлетворил его.

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Причины такого шага не сообщаются, но имеющиеся у "Европейской правды" данные позволяют предположить, что помилование Кригера может быть связано с обменом заключенных, который сейчас обсуждается между Россией, Беларусью и несколькими западными государствами.

О смертном приговоре Рико Кригеру в Беларуси стало известно 19 июля.

Гражданина Германии приговорили к смертной ка зни за якобы "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия", повреждение транспорта или путей сообщения, создание "экстремистского" формирования или участие в нем, агентурную деятельность, наемничество и акт терроризма.

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Из неофициальных источников независимые белорусские СМИ узнали, что дело Кригера касается якобы причастности к белорусскому полку имени Калиновского, который воюет в Украине. Мужчину задержали еще в прошлом году, перед тем он был медиком в немецком Красном Кресте.

На одном из телеканалов режима Лукашенко на прошлой неделе показали интервью с Кригером, который утверждал, что его "завербовала" Служба безопасности Украины для помощи в "подготовке терактов" в Беларуси, и просил о помиловании.

Режим Лукашенко в Беларуси известен репрессиями против оппозиции и активистов, которые значительно усилились после протестов 2020 года против фальсификации результатов президентских выборов.

Темы: БеларусьЛукашенко
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