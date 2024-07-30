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Сирський поговорив з генералом Брауном про ситуацію на фронті та посилення ППО

Тетяна ОлійникВівторок, 30 липня 2024, 20:39
Сирський поговорив з генералом Брауном про ситуацію на фронті та посилення ППО
Фото зі сторінки Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 30 липня обговорив ситуацію на фронті з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "Обговорили поточну ситуацію на фронті. Подякував за відчутне посилення української ППО і за допомогу озброєнням, боєприпасами та технікою".

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Деталі: Пріоритетами, за словами Сирського, для України залишається досягнення переваги у повітрі і розширення можливостей для ураження ворожих обʼєктів, незалежно від їхнього розташування.

Теми: Сирськийвійна
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