Сирський поговорив з генералом Брауном про ситуацію на фронті та посилення ППО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 30 липня обговорив ситуацію на фронті з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "Обговорили поточну ситуацію на фронті. Подякував за відчутне посилення української ППО і за допомогу озброєнням, боєприпасами та технікою".

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Деталі: Пріоритетами, за словами Сирського, для України залишається досягнення переваги у повітрі і розширення можливостей для ураження ворожих обʼєктів, незалежно від їхнього розташування.