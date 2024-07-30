Сирский поговорил с генералом Брауном о ситуации на фронте и усилении ПВО
Вторник, 30 июля 2024, 20:39
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 30 июля обсудил ситуацию на фронте с Председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.
Источник: Сырский в Facebook
Прямая речь: "Обсудили текущую ситуацию на фронте. Поблагодарил за ощутимое усиление украинской ПВО и за помощь вооружением, боеприпасами и техникой".
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Детали: Приоритетами, по словам Сырского, для Украины остается достижение преимущества в воздухе и расширение возможностей для поражения вражеских объектов, независимо от их расположения.