Сирский поговорил с генералом Брауном о ситуации на фронте и усилении ПВО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 30 июля обсудил ситуацию на фронте с Председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "Обсудили текущую ситуацию на фронте. Поблагодарил за ощутимое усиление украинской ПВО и за помощь вооружением, боеприпасами и техникой".

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Детали: Приоритетами, по словам Сырского, для Украины остается достижение преимущества в воздухе и расширение возможностей для поражения вражеских объектов, независимо от их расположения.