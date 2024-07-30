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Загрожує безпеці ЄС: Литва засудила рішення Угорщини спростити умови в'їзду для росіян і білорусів

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 30 липня 2024, 21:10
Загрожує безпеці ЄС: Литва засудила рішення Угорщини спростити умови в'їзду для росіян і білорусів
Габріелюс Ландсбергіс. Ілюстративне фото: Getty Images

Литва звернулася до Європейської комісії з проханням проаналізувати рішення Угорщини щодо спрощення процедури в'їзду для громадян Росії та Білорусі, заявивши, що цей крок загрожує безпеці Європейського Союзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BNS 

Деталі: Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва "неприємно здивована" повідомленнями про спрощення в’їзду в Білорусь для громадян Росії та Білорусі. Це "дозволить їм вільно в'їжджати та пересуватися в межах Шенгенської зони", додав він.

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"За оцінкою Литви, цей крок Угорщини створює дуже серйозні загрози для безпеки Шенгенської зони й багатьох європейських країн, і тому на нього необхідно відреагувати на рівні ЄС", – підкреслив голова литовського МЗС.

Ландсбергіс оголосив, що Литва звернулася до Єврокомісії з проханням провести аналіз рішення Угорщини "з погляду цілісності Шенгенської зони та запобігання загрозам для неї".

У липні Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, включаючи Росію і Білорусь, які зможуть в'їжджати до Угорщини без безпекових перевірок або інших обмежень. 

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Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій. 

Лідер найбільшої європейської партії вже закликав обговорити це рішення Угорщини на саміті ЄС, наголошуючи, що це створює значні безпекові загрози для країн Євросоюзу.

Теми: ЛитваЄСРосіяБілорусь
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