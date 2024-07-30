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Угрожает безопасности ЕС: Литва осудила решение Венгрии упростить условия въезда для россиян и белорусов

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 30 июля 2024, 21:10
Угрожает безопасности ЕС: Литва осудила решение Венгрии упростить условия въезда для россиян и белорусов
Габриэлюс Ландсбергис. Иллюстративное фото: Getty Images

Литва обратилась к Европейской комиссии с просьбой проанализировать решение Венгрии по упрощению процедуры въезда для граждан России и Беларуси, заявив, что этот шаг угрожает безопасности Европейского Союза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BNS

Детали: Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва "неприятно удивлена" сообщениями об упрощении въезда в Беларусь для граждан России и Беларуси. Это "позволит им свободно въезжать и передвигаться в пределах Шенгенской зоны", добавил он.

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"По оценке Литвы, этот шаг Венгрии создает очень серьезные угрозы для безопасности Шенгенской зоны и многих европейских стран, и поэтому на него необходимо отреагировать на уровне ЕС", – подчеркнул глава литовского МИД.

Ландсбергис объявил, что Литва обратилась в Еврокомиссию с просьбой провести анализ решения Венгрии "с точки зрения целостности Шенгенской зоны и предотвращения угроз для нее".

В июле Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

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Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий.

Лидер крупнейшей европейской партии уже призвал обсудить это решение Венгрии на саммите ЕС, подчеркивая, что это создает значительные угрозы безопасности для стран Евросоюза.

Темы: ЛитваЕСРосcияБеларусь
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