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На війні в Україні загинув четвертий доброволець із Фінляндії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 30 липня 2024, 21:43
На війні в Україні загинув четвертий доброволець із Фінляндії
Фото - Getty Images

В Україні загинув четвертий фінський боєць-доброволець, який воював на боці українських Збройних Сил.

Джерело: інформацію порталу Yle підтвердили в Асоціації учасників бойових дій Фінляндії (Sodan Kokeneet ry), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За даними Асоціації, фінський доброволець загинув у середині липня на північ від Донецька. Про загибель повідомили родичів солдата, інформацію також підтвердила влада Фінляндії.

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Виконавчий директор Sodan Kokeneet ry Юха Креус сказав Yle, що Асоціація співпрацює з фінською та українською владою та отримала дозвіл від родичів на публікацію інформації про загиблого.

За даними ЗМІ, на даний момент в Україні загинули вже четверо фінів, які воювали за країну.

Голова консульської служби МЗС Фінляндії Юссі Таннер у лютому говорив Yle, що на українському фронті воюють близько 20-30 фінів. ЗМІ раніше говорили, що їх може бути до пів сотні.

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Напередодні повідомлялось, що на фронті в Україні, ймовірно, загинув перший доброволець зі Словаччини.

Теми: Фінляндія
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