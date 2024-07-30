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На войне в Украине погиб четвертый доброволец из Финляндии

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 30 июля 2024, 21:43
На войне в Украине погиб четвертый доброволец из Финляндии
Фото - Getty Images

В Украине погиб четвертый финский боец-доброволец, который воевал на стороне украинских Вооруженных Сил.

Источник: информацию порталу Yle подтвердили в Ассоциации участников боевых действий Финляндии (Sodan Kokeneet ry), сообщает "Европейская правда"

Детали: По данным Ассоциации, финский доброволец погиб в середине июля к северу от Донецка. О гибели сообщили родственники солдата, информацию также подтвердили власти Финляндии.

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Исполнительный директор Sodan Kokeneet ry Юха Креус сказал Yle, что Ассоциация сотрудничает с финскими и украинскими властями и получила разрешение от родственников на публикацию информации о погибшем.

По данным СМИ, на данный момент в Украине погибли уже четверо финнов, которые воевали за страну.

Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер в феврале говорил Yle, что на украинском фронте воюют около 20-30 финнов. СМИ ранее говорили, что их может быть до полусотни.

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Накануне сообщалось, что на фронте в Украине, вероятно, погиб первый доброволец из Словакии.

Темы: Финляндия
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