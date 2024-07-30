На Київщині працювала ППО – Кличко
Увечері 30 липня міський голова Києва повідомив про роботу ППО на Київщині. Згодом у КМВА спростували інформацію про вибухи та роботу ППО на території столиці.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, КМВА
Пряма мова: "На Київщині працює ППО. Не покидайте укриттів!"
Оновлено: Пізніше у КМВА повідомили, що інформація про вибухи в місті Києві чи про роботу сил і засобів протиповітряної оборони на території столиці не відповідає дійсності.
Дослівно: "Довіряйте виключно надійним і компетентним джерелам інформації.
Наразі триває повітряна тривога, повʼязана із загрозою застосування балістичного озброєння. Перебувайте в укриттях до відбою."
Що передувало:
Російські війська увечері 30 липня запустили ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків. Також повідомили про загрозу балістики. У Києві після того було чутно вибух.