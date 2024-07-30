На Київщині працювала ППО – Кличко

Увечері 30 липня міський голова Києва повідомив про роботу ППО на Київщині. Згодом у КМВА спростували інформацію про вибухи та роботу ППО на території столиці.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, КМВА

Пряма мова: "На Київщині працює ППО. Не покидайте укриттів!"

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Оновлено: Пізніше у КМВА повідомили, що інформація про вибухи в місті Києві чи про роботу сил і засобів протиповітряної оборони на території столиці не відповідає дійсності.

Дослівно: "Довіряйте виключно надійним і компетентним джерелам інформації.

Наразі триває повітряна тривога, повʼязана із загрозою застосування балістичного озброєння. Перебувайте в укриттях до відбою."

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Що передувало:

Російські війська увечері 30 липня запустили ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків. Також повідомили про загрозу балістики. У Києві після того було чутно вибух.