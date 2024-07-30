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В Киевской области работала ППО - Кличко

Татьяна ОлейникВторник, 30 июля 2024, 23:16
В Киевской области работала ППО - Кличко
Иллюстративнoе фото - Getty Images

Вечером 30 июля городской голова Киева сообщил о работе ПВО в Киевской области. Впоследствии в КМВА опровергли информацию о взрывах и работе ПВО в Киеве.

Источник: городской голова Киева Виталий КличкоКГВА 

Прямая речь: "На Киевщине работает ПВО. Не покидайте укрытий!"

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Обновлено: Позже в КГВА сообщили, что информация о взрывах в Киеве или о работе сил и средств противовоздушной обороны на территории столицы не соответствует действительности.

Дословно КГВА: "Доверяйте исключительно надежным и компетентным источникам информации.

В настоящее время продолжается воздушная тревога, связанная с угрозой применения баллистического вооружения. Находитесь в укрытиях до отбоя."

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Что предшествовало: 

Российские войска вечером 30 июля запустили ударные беспилотники на территорию Украины с нескольких направлений. Также сообщили об угрозе баллистики. В Киеве после этого был слышен взрыв.

Темы: воздушная тревогавойнавзрывПВО
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