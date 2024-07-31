По всій Україні оголошували ракетну небезпеку через зліт російського МіГ-31К
Середа, 31 липня 2024, 02:38
Вночі 31 липня Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку по всій території України через зліт у Росії МіГ-31К.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані".
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Оновлено: О 3:26 почалися відбої тривоги по областях, оголошеної через ракетну небезпеку.
Що передувало: Російські війська увечері 30 липня запустили ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків.