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По всій Україні оголошували ракетну небезпеку через зліт російського МіГ-31К

Ольга Глущенко Середа, 31 липня 2024, 02:38
По всій Україні оголошували ракетну небезпеку через зліт російського МіГ-31К
МіГ-31К із "Кинджалом", фото РИА Новости

Вночі 31 липня Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку по всій території України через зліт у Росії МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані".

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2:40: "Загроза застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал"! Будьте в укриттях!"

Оновлено: О 3:26 почалися відбої тривоги по областях, оголошеної через ракетну небезпеку.

Що передувало: Російські війська увечері 30 липня запустили ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків.

Теми: повітряна тривога
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