По всій Україні оголошували ракетну небезпеку через зліт російського МіГ-31К

Вночі 31 липня Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку по всій території України через зліт у Росії МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані".

Реклама:

2:40: "Загроза застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал"! Будьте в укриттях!"

Оновлено: О 3:26 почалися відбої тривоги по областях, оголошеної через ракетну небезпеку.

Що передувало: Російські війська увечері 30 липня запустили ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків.