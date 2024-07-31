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По всей Украине объявляли ракетную опасность из-за взлета российского МиГ-31К

Ольга ГлущенкоСреда, 31 июля 2024, 02:38
По всей Украине объявляли ракетную опасность из-за взлета российского МиГ-31К
МиГ-31К с "Кинжалом", фото РИА Новости

Ночью 31 июля Воздушные силы сообщали о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета в России МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К из Астрахани".

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Обновлено: В 3:26 начались отбои тревоги по областям, объявленной из-за ракетной опасности.

Что предшествовало: Российские войска вечером 30 июля запустили ударные беспилотники на территорию Украины с нескольких направлений.

Темы: воздушная тревога
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