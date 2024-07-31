Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Після вбивства дітей в Англії відбулися заворушення і сутички з поліцією

Ольга Глущенко Середа, 31 липня 2024, 03:56
Після вбивства дітей в Англії відбулися заворушення і сутички з поліцією
Ілюстративне фото: Getty Images

У місті Саутпорт на північному заході Англії, де в результаті нападу з ножем загинули діти, відбулися сутички ультраправих протестувальників з поліцією.

Джерело: АР

Деталі: Видання зазначає, що протестувальники, підбурені гнівом та спекуляціями і чутками про особу підлітка, заарештованого після нападу, кидали пляшки та каміння в поліцейських і підпалили поліцейський фургон біля мечеті, де днем раніше було смертельно поранено трьох дівчат.

Реклама:

"Було багато спекуляцій і гіпотез щодо особи 17-річного юнака, який зараз перебуває під вартою в поліції, і деякі особи використовують це для того, щоб принести насильство і безлад на наші вулиці", – сказав помічник начальника поліції Алекс Госс (Alex Goss).

Раніше поліція заявляла, що ім'я підозрюваного, яке поширювалося в соціальних мережах, було помилковим, а сам хлопець народився у Британії, всупереч заявам в Інтернеті про те, що він є шукачем притулку.

АР додає, що 17-річного підозрюваного заарештували незабаром після нападів. Поліція повідомила, що він народився в Кардіффі, Уельс, і протягом багатьох років жив у селі, розташованому приблизно за 5 кілометрів від Саутпорта. Звинувачення йому ще не пред'явлені.

ВІДЕО ДНЯ

Видання зазначає, що перед заворушеннями люди зібралися біля театру і музею Аткінсона в Саутпорті, аби вшанувати пам'ять загиблих. Після цього почалися заворушення.

Поліцейських, які стояли біля мечеті Саутпорта в захисному спорядженні, члени натовпу, деякі з яких були в масках, закидали предметами під викрики "Ніякої капітуляції!" і "Англійська до смерті!".

У публікації вказують, що було чути вибухи петард, виття сирен, а в небу пролітав вертоліт.

Деякі поліцейські отримали травми.

Нагадаємо: Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав інцидент "жахливою і глибоко шокуючою новиною" та подякував екстреним службам за швидке реагування.

Минулого тижня, як повідомлялось, у Британії нападник із ножем завдав серйозних поранень військовому неподалік від казарм, чоловіка затримали.

Теми: Велика Британіявбивстводітимітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи

Сійярто передав Ізраїлю попередження від Ірану: буде напад

Гарріс звузила коло кандидатів у віцепрезиденти до двох - Reuters

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що він захоплювався Бандерою

"Недалекоглядно": Україна відреагувала на розрив дипвідносин з боку хунти Малі

У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку на футбольному полі

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії вважає, що в найближчі тижні Росія може продовжити тактичне просування
Напад з ножем на півночі Англії: двоє дітей загинули, дев’ятеро поранені
Британська розвідка розповіла, чому Росія скасувала парад флоту на святкування дня ВМФ РФ
Останні новини
01:21
Олімпіада-2024Медальний залік: Китай знову обійшов США, Україна втрималась у ТОП-20
00:42
ДоповненоУ Харкові пролунали вибухи, схоже на приліт – Терехов
00:37
США завершили виведення військ з авіабази у Нігері
00:13
Олімпіада-2024Швед Дюплантіс вже на 11 см побив "вічний" рекорд Бубки і здобув золото у стрибках із жердиною
23:59
оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи
23:52
КМВА: Ворог застосував балістичне озброєння в напрямку Києва, без руйнувань
23:35
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 108 бойових зіткнень
22:58
Новини економіки 5 серпня: краще детінізація, ніж підвищення податків, скасовані тендери "Охматдиту"
22:28
РФ просила США переконати Україну не атакувати її на "День ВМФ" – ЗМІ
22:18
Російські ДРГ уже на околицях Торецька – УП
Усі новини...
Реклама:
Реклама: