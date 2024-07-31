После убийства детей в Англии произошли беспорядки и столкновения с полицией

В городе Саутпорт на северо-западе Англии, где в результате нападения с ножом погибли дети, произошли столкновения ультраправых протестующих с полицией.

Источник: АР

Детали: Издание отмечает, что протестующие, подстрекаемые гневом и спекуляциями и слухами о личности подростка, арестованного после нападения, бросали бутылки и камни в полицейских и подожгли полицейский фургон возле мечети, где днем ранее были смертельно ранены три девочки.

Реклама:

"Было много спекуляций и гипотез относительно личности 17-летнего юноши, который сейчас находится под стражей в полиции, и некоторые лица используют это для того, чтобы принести насилие и беспорядок на наши улицы", – сказал помощник начальника полиции Алекс Госс (Alex Goss).

Ранее полиция заявляла, что имя подозреваемого, которое распространялось в социальных сетях, было ложным, а сам парень родился в Британии, вопреки заявлениям в Интернете о том, что он является искателем убежища.

АР добавляет, что 17-летнего подозреваемого арестовали вскоре после нападений. Полиция сообщила, что он родился в Кардиффе, Уэльс, и в течение многих лет жил в деревне, расположенной примерно в 5 километрах от Саутпорта. Обвинения ему еще не предъявлены.

ВИДЕО ДНЯ

Издание отмечает, что перед беспорядками люди собрались возле театра и музея Аткинсона в Саутпорте, чтобы почтить память погибших. После этого начались беспорядки.

Полицейских, которые стояли возле мечети Саутпорта в защитном снаряжении, члены толпы, некоторые из которых были в масках, забросали предметами под выкрики "Никакой капитуляции!" и "Английский до смерти!".

В публикации указывают, что были слышны взрывы петард, вой сирен, а в небе пролетал вертолет.

Некоторые полицейские получили травмы.

Напомним: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал инцидент "ужасной и глубоко шокирующей новостью" и поблагодарил экстренные службы за быстрое реагирование.

На прошлой неделе, как сообщалось, в Британии нападающий с ножом нанес серьезные ранения военному неподалеку от казарм, мужчину задержали.