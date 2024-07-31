Байден збирається на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро після президентських виборів у США
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою і пообіцяв прибути на саміт G20, який відбудеться у Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада.
Джерело: пресслужба президента Бразилії
Дослівно: "Байден підтвердив свою присутність на саміті G20 в Ріо-де-Жанейро в листопаді і побажав бразильському головуванню успіхів на чолі групи".
Деталі: У повідомленні зазначається, що глави держав обговорити двосторонні та багатосторонні питання, а також ситуацію у Венесуелі.
Дослівно: "Наприкінці розмови президент Бразилії привітав Байдена з його "великодушним" рішенням щодо виборчого процесу в США і побажав демократії країни успіху на президентських виборах у листопаді".
Нагадаємо: Вибори президента США відбудуться 5 листопада.
Байден заявив про вихід із президентських перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.