Байден збирається на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро після президентських виборів у США

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою і пообіцяв прибути на саміт G20, який відбудеться у Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада.

Джерело: пресслужба президента Бразилії

Дослівно: "Байден підтвердив свою присутність на саміті G20 в Ріо-де-Жанейро в листопаді і побажав бразильському головуванню успіхів на чолі групи".

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Деталі: У повідомленні зазначається, що глави держав обговорити двосторонні та багатосторонні питання, а також ситуацію у Венесуелі.

Дослівно: "Наприкінці розмови президент Бразилії привітав Байдена з його "великодушним" рішенням щодо виборчого процесу в США і побажав демократії країни успіху на президентських виборах у листопаді".

Нагадаємо: Вибори президента США відбудуться 5 листопада.

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