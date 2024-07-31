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Байден собирается на саммит G20 в Рио-де-Жанейро после президентских выборов в США

Ольга ГлущенкоСреда, 31 июля 2024, 04:50
Байден собирается на саммит G20 в Рио-де-Жанейро после президентских выборов в США
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой и пообещал прибыть на саммит G20, который состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Источник: пресс-служба президента Бразилии

Дословно: "Байден подтвердил свое присутствие на саммите G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре и пожелал бразильскому председательству успехов во главе группы".

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Детали: В сообщении отмечается, что главы государств обсудить двусторонние и многосторонние вопросы, а также ситуацию в Венесуэле.

Дословно: "В конце разговора президент Бразилии поздравил Байдена с его „великодушным" решением относительно избирательного процесса в США и пожелал демократии страны успеха на президентских выборах в ноябре".

Напомним: Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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Темы: БайденG20БразилияСША
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