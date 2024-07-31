Через обмежені можливості Росія вдається до періодичних імпульсивних атак – ISW

На думку аналітиків, Інституту вивчення війни (ISW) через брак потенціалу для масштабного наступу в Україні російське командування вдається до періодичних імпульсивних механізованих атак, які дорого обходяться як окупантам, так і Силам оборони.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська провели п'ять механізованих атак силами від взводу до батальйону на заході Донецької області 29 і 30 липня.

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На думку аналітиків, такі локальні механізовані наступи, ймовірно, є проявом прогнозованого російського літнього наступу – російським військам, швидше за все, бракує ширшого оперативного потенціалу для проведення окремої відновленої наступальної операції в Донецькій області чи деінде на фронті цього літа.

Дослівно: "За оцінками ISW, російські війська, ймовірно, намагаються захопити Костянтинівку і перерізати трасу Т-0524 Вугледар-Костянтинівка, змусивши українських військових відступити з цього району".

Деталі: Експерти відзначають, що періодичні та пульсуючі російські механізовані атаки, ймовірно, відображають ступінь поточного наступального потенціалу Росії, і Росія навряд чи проведе нову окрему літню наступальну операцію через матеріальні та людські обмеження.

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За аналізом ISW, російські війська намагаються проводити одночасні широкомасштабні наступальні операції протягом всієї війни, але здатні проводити наступальні операції "імпульсами" на різних ділянках фронту, коли на одній ділянці інтенсивність знижується, а на іншій – зростає.

Протягом літа російські війська періодично проводили взводні та ротні механізовані атаки на Лиманському, Часовоярському та Авдіївському напрямках у Донецькій області, а останнім часом посилили наступальні дії на захід і південний захід від Донецька.

За повідомленнями, російські війська також передислокували частини 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу (41-ї загальновійськової армії) з Авдіївки на південний захід від Донецька, що свідчить про те, що військове командування РФ може вважати, що російські війська навряд чи зможуть досягти швидких тактичних успіхів поблизу Авдіївки, і змінює пріоритети в районі Донецька на інші.

Фахівці припускають, що російські війська, ймовірно, перекинуть додаткові механізовані сили в цей район, щоб використати влітку 2024 року слабкі місця в українській лінії фронту і досягти певного територіального просування, хоч і обмеженого.

Російське військове командування може вирішити, що цих періодичних, пульсуючих механізованих атак або достатньо для досягнення переглянутих, більш обмежених цілей на літо 2024 року, або що ці атаки є межею поточних можливостей російських військ.

А також може мати намір представити обмежені тактичні успіхи на заході Донецької області, включно з перерізанням траси Вугледар-Костянтинівка, як головну перемогу для російського народу. Військове командування РФ, можливо, також намагається підштовхнути деградовані російські війська в цьому регіоні просунутися якомога далі до того, як їхні бойові можливості досягнуть кульмінації, незважаючи на втрати, яких вони зазнають у цьому процесі.

Готовність російського військового командування досягати обмежених тактичних успіхів в обмін на значні втрати бронетехніки буде ставати дедалі дорожчою, оскільки окупанти витрачатимуть обмежені запаси озброєння і техніки радянських часів у найближчі роки.

Дослівно: "Ціна такого підходу залишатиметься високою, якщо російське військове командування і надалі не зможе засвоїти уроки, отримані з труднощів механізованого маневру на майже прозорому полі бою в Україні, і якщо російський уряд і надалі не бажатиме подальшої мобілізації російської оборонної промисловості".

Деталі: Вказують аналітики й на те, що триваючі російські наступальні операції також дорого коштують українським захисникам і, ймовірно, мають на меті погіршити українські можливості через виснаження, незалежно від того, чи досягнуть вони значних успіхів, чи ні.

Дослівно: "Такий підхід до виснаження узгоджується із загальною стратегією Путіна щодо України, яка ґрунтується на припущенні, що Росія зможе утримати будь-яку територію, яку захоплять російські війська, і що Росія переможе, якщо західна підтримка України триватиме довше, ніж вона сама".

Ключові висновки ISW за 30 липня: