Сили оборони вдарили по нафтобазі в Курській області РФ – Генштаб

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони в ніч на 30 липня завдали удар по російській нафтобазі "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози Курської області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вночі успішно уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа".

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Деталі: Зазначається, що удар завдано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюється.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

У ніч на вівторок у Курську прогримів вибух, через три хвилини після цього в області оголосили повітряну тривогу.

Вранці т.в.о. губернатора регіону Олексій Смирнов повідомив, що вночі нібито було знищено чотири ракети в небі над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області.

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