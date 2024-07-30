Сили оборони вдарили по нафтобазі в Курській області РФ – Генштаб
Вівторок, 30 липня 2024, 17:23
У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони в ніч на 30 липня завдали удар по російській нафтобазі "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози Курської області.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Вночі успішно уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа".
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Деталі: Зазначається, що удар завдано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюється.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на вівторок у Курську прогримів вибух, через три хвилини після цього в області оголосили повітряну тривогу.
- Вранці т.в.о. губернатора регіону Олексій Смирнов повідомив, що вночі нібито було знищено чотири ракети в небі над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області.
Нагадаємо:
- 28 липня у Генштабі повідомили, що силами й засобами Служби безпеки у взаємодії з іншими складовими сил оборони було вдало атаковано нафтобазу "Польова" в російській Курській області.
- 29 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони нещодавно уразили низку тягових електропідстанцій в Курській області РФ: фіксуються перебої зі світлом.