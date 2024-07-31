КМВА: Над Києвом і на підступах до столиці ППО знищила понад 40 ворожих БпЛА

У ніч на 31 липня росіяни атакували ударними безпілотниками всю Україну, на Київ це була наймасованіша атака з початку цього року, повітряна тривога у столиці тривала понад 7 годин, ППО знищила понад 40 ворожих безпілотників.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "На столицю України, на мирне місто, ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА".

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"Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків".

Деталі: Попко зазначив, що Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників.

Доповнено: Станом на 7 ранку у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Харківській і Луганській областях лунала тривога. Повітряні сили повідомляли про безпілотники у Київській, Полтавській та Чернігівській областях.

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Після відбою тривоги Попко заявив, що поблизу столиці збили понад 40 ворожих БпЛА.

Пряма мова начальника КМВА: "Під час ранкової, другої, хвилі повітряного удару дронами, ворожі БпЛА продовжили атакувати Київ хвилями з певних напрямків. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг. Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів. Загалом, за ці дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника".

Деталі: Він додав, що точні цифри нададуть Повітряні сили і подякував захисникам за відмінну роботу.

"Наші сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали просто на відмінно! В Києві на цю хвилину попередньо без жертв та руйнувань", – підсумував Попко.

Станом на 8:20 тривога все ще лунає у Черкаській, Полтавській, Харківській та Луганській областях.