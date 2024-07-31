КГВА: Над Киевом и на подступах к столице ПВО уничтожила более 40 вражеских БпЛА

В ночь на 31 июля россияне атаковали ударными беспилотниками всю Украину, на Киев это была самая массированная атака с начала этого года, воздушная тревога в столице длилась более 7 часов, ПВО уничтожила более 40 вражеских беспилотников.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Прямая речь: "На столицу Украины, на мирный город, враг направил много десятков своих беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле! Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных БпЛА".

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"Воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили на Киев волнами и практически со всех возможных направлений".

Детали: Попко отметил, что Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на подступах было уничтожено более трех десятков беспилотников.

Дополнено: По состоянию на 7 утра в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской и Луганской областях звучала тревога. Воздушные силы сообщали о беспилотниках в Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

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После отбоя тревоги Попко заявил, что вблизи столицы сбили более 40 вражеских БпЛА.

Прямая речь начальника КГВА: "Во время утренней, второй, волны воздушного удара дронами, вражеские БпЛА продолжили атаковать Киев волнами с определенных направлений. Но ни один беспилотник своей цели не достиг. Силами и средствами ПВО было поражено еще несколько вражеских ударных дронов. В общем, за эти две волны вместе в воздушном пространстве Киева и на подступах к столице было сбито более четырех десятков БпЛА противника".

Детали: Он добавил, что точные цифры предоставят Воздушные силы и поблагодарил защитников за отличную работу.

"Наши силы и средства противовоздушной обороны отработали просто на отлично! В Киеве на эту минуту предварительно без жертв и разрушений", – подытожил Попко.

По состоянию на 8:20 тревога все еще звучит в Черкасской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях.