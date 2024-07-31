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Окупанти атакували передмістя Херсона: є загиблий

Ольга Глущенко Середа, 31 липня 2024, 06:54
Окупанти атакували передмістя Херсона: є загиблий
Ілюстративне фото: Інформативна Херсонщина/Facebook

Голова Херсонської ОВА повідомив Роман Мрочко повідомив, що під ранок армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла передмістя Херсона, внаслідок чого загинув 68-річний чоловік.

Джерело: Мрочко у telegram

Пряма мова: "Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 68 років. Його тіло із-під завалів дістали рятувальники.

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У 73-річної жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Медики на місці надали їй необхідну допомогу".

Теми: Херсонвійнажертви
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