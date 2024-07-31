Оккупанты атаковали пригород Херсона: есть погибший
Среда, 31 июля 2024, 06:54
Глава Херсонской ОВА сообщил Роман Мрочко сообщил, что под утро армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла пригород Херсона, в результате чего погиб 68-летний мужчина.
Источник: Мрочко в telegram
Прямая речь: "Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 68 лет. Его тело из-под завалов достали спасатели.
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У 73-летней женщины контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Медики на месте оказали ей необходимую помощь".