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Оккупанты атаковали пригород Херсона: есть погибший

Ольга ГлущенкоСреда, 31 июля 2024, 06:54
Оккупанты атаковали пригород Херсона: есть погибший
иллюстративное фото: Информативная Херсонщина / Facebook

Глава Херсонской ОВА сообщил Роман Мрочко сообщил, что под утро армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла пригород Херсона, в результате чего погиб 68-летний мужчина.

Источник: Мрочко в telegram

Прямая речь: "Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 68 лет. Его тело из-под завалов достали спасатели.

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У 73-летней женщины контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Медики на месте оказали ей необходимую помощь".

Темы: Херсонвойнажертвы
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