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В небі над Дніпропетровщиною ППО знищила 6 "Шахедів" – ОВА

Станіслав ПогоріловСереда, 31 липня 2024, 08:13
В небі над Дніпропетровщиною ППО знищила 6 Шахедів – ОВА
Фото: Getty images

У ніч на 31 липня та вранці над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони знищили 6 БпЛА "Shahed-131/136".

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: Він повідомив, що ввечері і майже до опівночі продовжувалися атаки на Нікопольщину.

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Росіяни били по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах. Поцілив дроном-камікадзе й артилерію.

 

Пошкоджений соціальний заклад. Одне авто знищене, інше – понівечене. Люди не постраждали.

Теми: ШахедДніпропетровська областьвійна
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