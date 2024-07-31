В небі над Дніпропетровщиною ППО знищила 6 "Шахедів" – ОВА
Середа, 31 липня 2024, 08:13
У ніч на 31 липня та вранці над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони знищили 6 БпЛА "Shahed-131/136".
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Деталі: Він повідомив, що ввечері і майже до опівночі продовжувалися атаки на Нікопольщину.
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Росіяни били по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах. Поцілив дроном-камікадзе й артилерію.
Пошкоджений соціальний заклад. Одне авто знищене, інше – понівечене. Люди не постраждали.