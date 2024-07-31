Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В небе над Днепропетровской областью ПВО уничтожила 6 "Шахедов" – ОВА

Станислав ПогориловСреда, 31 июля 2024, 08:13
В небе над Днепропетровской областью ПВО уничтожила 6 Шахедов – ОВА
Фото: Getty images

В ночь на 31 июля и утром над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны уничтожили 6 БпЛА "Shahed-131/136".

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Детали: Он сообщил, что вечером и почти до полуночи продолжались атаки на Никопольщину.

Реклама:
 

Россияне били по Никополю, Покровской и Марганецкой общинах. Попал дроном-камикадзе и артиллерию.

 

Повреждено социальное учреждение. Одно авто уничтожено, другое - изуродовано. Люди не пострадали.

Темы: ШахедДнепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Сийярто передал Израилю предупреждение от Ирана: будет нападение

Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух - Reuters

Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой

"Недальновидно": Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны хунты Мали

В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле

Все новости...
Шахед
Беларусь подняла истребитель из-за вероятной угрозы российских "Шахедов" – Гаюн
Обломки сбитых "Шахедов" повредили 2 здания на Днепропетровщине
ПВО сбила ракету и 9 из 10 "Шахедов" ночью
Последние новости
01:45
Представительство президента в Крыму: оккупанты базируют военные вертолеты возле домов
01:21
Олимпиада-2024Медальный зачет: Китай опять обошел США, Украина удержалась в ТОП-20
00:42
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
00:37
США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
00:13
Олимпиада-2024Швед Дюплантис уже на 11 см побил рекорд Бубки и взял золото в прыжках с шестом
23:59
обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы
23:52
КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений
23:35
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений
22:58
Новости экономики 5 августа: лучше детенизация, чем повышение налогов, отменены тендеры "Охматдета"
22:28
РФ просила США убедить Украину не атаковать ее на "День ВМФ" - СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: