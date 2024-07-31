В небе над Днепропетровской областью ПВО уничтожила 6 "Шахедов" – ОВА
Среда, 31 июля 2024, 08:13
В ночь на 31 июля и утром над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны уничтожили 6 БпЛА "Shahed-131/136".
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Детали: Он сообщил, что вечером и почти до полуночи продолжались атаки на Никопольщину.
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Повреждено социальное учреждение. Одно авто уничтожено, другое - изуродовано. Люди не пострадали.