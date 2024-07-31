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Росіяни тиснуть на всіх напрямках, найбільше боєзіткнень було на Покровському – Генштаб

Ірина БалачукСереда, 31 липня 2024, 08:48
Росіяни тиснуть на всіх напрямках, найбільше боєзіткнень було на Покровському – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські загарбники продовжують обстрілювати Україну та намагаються прорвати оборону українських військ по всій лінії фронту – протягом минулої доби відбулося 144 боєзіткнення, найбільше на Покровському та Торецькому напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 31 липня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Учора (30 липня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 85 авіаударів, зокрема скинув 141 КАБ. Крім цього, здійснив 4 352 обстріли, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: На Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося 6 бойових зіткнень. Бої точилися зокрема в районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку було 7 боєзіткнень за добу. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Піщаного та Стельмахівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 18 атак противника в районах Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу.

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На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону захисників в районі Часового Яру Донецької області.

Загарбники 23 рази намагалися вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 48 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Парасковіївка, де окупанти 16 разів намагалися прорвати українські оборонні позиції.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 5 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку Степової Новосілки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось 5 бойових зіткнень в районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки Запорізької області.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, зокрема і в глибокому тилу, наголошують у Генштабі.

За минулу добу Сили оборони знешкодили 1 060 окупантів, 9 танків, 20 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 21 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 52 автомобіля та 1 одиницю спеціальної техніки окупантів.

Теми: війнаГенштаб
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