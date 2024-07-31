Россияне давят на всех направлениях, больше всего боестолкновений было на Покровском – Генштаб

Российские захватчики продолжают обстреливать Украину и пытаются прорвать оборону украинских войск по всей линии фронта – за прошедшие сутки произошло 144 боестолкновения, больше всего на Покровском и Торецком направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 31 июля в Facebook

Дословно Генштаб: "Вчера (30 июля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 85 авиаударов, в частности сбросил 141 КАБ. Кроме этого, совершил 4 352 обстрела, из них 90 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: На Харьковском направлении россияне продолжали наступательные (штурмовые) действия, всего произошло 6 боевых столкновений. Бои шли в частности в районах населенных пунктов Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении было 7 боестолкновений за сутки. Силы обороны отражали атаки врага в районе Песчаного и Стельмаховки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские войска отбили 18 атак противника в районах Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса.

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На Северском направлении Силы обороны отбили 4 атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное и Выемка.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону защитников в районе Часового Яра Донецкой области.

Захватчики 23 раза пытались вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 48 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Желанное, Яснобродовка, Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка и Калиново.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Парасковеевка, где оккупанты 16 раз пытались прорвать украинские оборонительные позиции.

На Времовском направлении россияне совершили 5 безуспешных попыток прорвать оборону украинских войск в направлении Степной Новоселки Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось 5 боевых столкновений в районе Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки Запорожской области.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, в том числе и в глубоком тылу, отмечают в Генштабе.

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 060 оккупантов, 9 танков, 20 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 21 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 52 автомобиля и 1 единицу специальной техники оккупантов.