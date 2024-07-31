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На Харківщині знайшли тіла двох чоловіків, які загинули від вибухівки

Станіслав ПогоріловСереда, 31 липня 2024, 10:09
На Харківщині знайшли тіла двох чоловіків, які загинули від вибухівки
Фото: поліція Харківщини

В Куп′янському та Ізюмському районах Харківської області виявили тіла двох 61-річних чоловіків, які загинули від вибухівки.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, поліція Харківщини у Facebook

Деталі: За словами Синєгубова, тіло одного 61 річного чоловіка зі слідами вибухової травми було виявлено у гаражі села Кучерівка Петропавлівської територіальної громади.

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Тіло іншого 61-річного чоловіка було знайшли у легковику біля села Мала Комишуваха Оскільської сільської громади.

 

В поліції Харківщини розповіли, що за даними слідчо-оперативної групи та вибухотехніків попередньо встановлено, що чоловік наступив на невстановлений вибуховий пристрій.

Поліція закликала громадян бути максимально обережним та не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими або перевіреними доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за номером 101 або 102.

Теми: Харківська областьвійнажертви
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