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На Харьковщине нашли тела двух мужчин, которые погибли от взрывчатки

Станислав ПогориловСреда, 31 июля 2024, 10:09
На Харьковщине нашли тела двух мужчин, которые погибли от взрывчатки
Фото: полиция Харьковщины

В Купянском и Изюмском районах Харьковской области обнаружили тела двух 61-летних мужчин, погибших от взрывчатки.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, полиция Харьковщины в Facebook

Детали: По словам Синегубова, тело одного 61-летнего мужчины со следами взрывной травмы было обнаружено в гараже села Кучеровка Петропавловской территориальной громады.

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Тело другого 61-летнего мужчины было найдено в легковушке возле села Малая Камышеваха Оскольской сельской громады.

 

В полиции Харьковщины рассказали, что по данным следственно-оперативной группы и взрывотехников предварительно установлено, что мужчина наступил на неустановленное взрывное устройство.

Полиция призвала граждан быть максимально осторожным и не приближаться к подозрительным предметам, передвигаться только по асфальтированным или проверенным дорожкам и в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно звонить по телефону 101 или 102.

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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