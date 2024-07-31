ЗСУ уразили склад озброєння росіян під Курськом – Генштаб
Середа, 31 липня 2024, 10:45
Уночі 31 липня Сили оборони завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля російського міста Курськ, повідомив Генштаб ЗСУ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Дослівно ГШ: "Сили оборони України продовжують ефективно уражати важливі військові об’єкти російських окупантів".
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Деталі: Повідомляється, що після удару "спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання".
"Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється", – підсумували у Генштабі.
Передісторія:
- Раніше т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що внаслідок атаки безпілотників у російській Курській області сталася пожежа "на одному з об'єктів".