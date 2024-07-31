ЗСУ уразили склад озброєння росіян під Курськом – Генштаб

Уночі 31 липня Сили оборони завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля російського міста Курськ, повідомив Генштаб ЗСУ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно ГШ: "Сили оборони України продовжують ефективно уражати важливі військові об’єкти російських окупантів".

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Деталі: Повідомляється, що після удару "спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання".



"Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється", – підсумували у Генштабі.

Передісторія: