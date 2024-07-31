ВСУ поразили склад вооружения россиян под Курском – Генштаб

Ночью 31 июля Силы обороны нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники возле российского города Курск, сообщил Генштаб ВСУ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно ГШ: "Силы обороны Украины продолжают эффективно поражать важные военные объекты российских оккупантов".

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Детали: Сообщается, что после удара "наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания".

"Боевую работу вели определенные подразделения из состава сил и средств ВМС Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Подробная информация о результате поражения уточняется", – подытожили в Генштабе.

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