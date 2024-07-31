На Харківщині через російську атаку загинула жінка, її 10-річний син отримав поранення

Російські військові вдарили КАБами по селу Горяне у Великобурлуцькій селищній громаді Харківської області, у результаті атаки загинула 37-річна жінка, поранення отримав її 10-річний син.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 31 липня близько 10:30 Збройні сили РФ завдали авіаудару по селу Горяне Куп’янського району".

Реклама:

фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Зазначається, що внаслідок авіаудару загинула 37-річна жінка, її 10-річний син отримав тілесні ушкодження. Хлопчика ушпиталено до медичного закладу.

фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Ще один будинок за іншою адресою пошкоджений.

фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: