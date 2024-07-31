На Харківщині через російську атаку загинула жінка, її 10-річний син отримав поранення
Російські військові вдарили КАБами по селу Горяне у Великобурлуцькій селищній громаді Харківської області, у результаті атаки загинула 37-річна жінка, поранення отримав її 10-річний син.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура
Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 31 липня близько 10:30 Збройні сили РФ завдали авіаудару по селу Горяне Куп’янського району".
Деталі: Зазначається, що внаслідок авіаудару загинула 37-річна жінка, її 10-річний син отримав тілесні ушкодження. Хлопчика ушпиталено до медичного закладу.
Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Ще один будинок за іншою адресою пошкоджений.
Наразі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо:
- Вранці 30 липня російські загарбники ударили по місту Купʼянськ на Харківщині, у результаті чого одна людина дістала поранення.