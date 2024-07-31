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На Харківщині через російську атаку загинула жінка, її 10-річний син отримав поранення

Анастасія ПроцСереда, 31 липня 2024, 11:54
На Харківщині через російську атаку загинула жінка, її 10-річний син отримав поранення
ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Російські військові вдарили КАБами по селу Горяне у Великобурлуцькій селищній громаді Харківської області, у результаті атаки загинула 37-річна жінка, поранення отримав її 10-річний син.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 31 липня близько 10:30 Збройні сили РФ завдали авіаудару по селу Горяне Куп’янського району".

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фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Зазначається, що внаслідок авіаудару загинула 37-річна жінка, її 10-річний син отримав тілесні ушкодження. Хлопчика ушпиталено до медичного закладу.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Ще один будинок за іншою адресою пошкоджений.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Теми: Харківська областьжертви
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