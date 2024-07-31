На Харьковщине из-за российской атаки погибла женщина, ее 10-летний сын получил ранения

Российские военные ударили КАБами по селу Горяное в Великобурлукской поселковой громаде Харьковской области, в результате атаки погибла 37-летняя женщина, ранения получил ее 10-летний сын.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 31 июля около 10:30 Вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по селу Горяное Купянского района".

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Отмечается, что в результате авиаудара погибла 37-летняя женщина, ее 10-летний сын получил телесные повреждения. Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

В результате обстрела горел жилой дом. Еще один дом по другому адресу поврежден.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Сейчас экстренные службы работают над ликвидацией последствий. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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