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Путін у 2 рази збільшив разову виплату за відправку на війну в Україну

Ірина БалачукСереда, 31 липня 2024, 11:57
Путін у 2 рази збільшив разову виплату за відправку на війну в Україну
Володимир Путін з військовими. Фото ТАСС

Російський правитель Володимир Путін більш ніж удвічі збільшив одноразову виплату для тих, хто готовий укласти контракт із Міноборони РФ і піти на війну проти України.

Джерело: The Moscow Times із посиланням на указ Путіна, опублікований на порталі правової інформації

Деталі: Згідно з цим документом, тепер росіяни та іноземці, які уклали контракт із Міноборони РФ для відправки на війну в Україну, зможуть отримати одноразову виплату у 400 тисяч рублів (приблизно 192 тисячі гривень – ред.).

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Раніше ця разова виплата становила 195 тисяч рублів.

Згідно з указом, на підвищену виплату зможуть розраховувати тільки ті, хто підпише контракт із 1 серпня до 31 грудня 2024 року.

Крім того, Путін рекомендував регіонам також виплачувати щонайменше 400 тисяч рублів громадянам, які вирішили вирушити на війну.

Теми: РосіявійнаПутін
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