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Путин в 2 раза увеличил разовую выплату за отправку на войну в Украину

Ирина БалачукСреда, 31 июля 2024, 11:57
Путин в 2 раза увеличил разовую выплату за отправку на войну в Украину
Владимир Путин с военными. Фото ТАСС

Российский правитель Владимир Путин более чем в два раза увеличил единовременную выплату для тех, кто готов заключить контракт с Минобороны РФ и пойти на войну против Украины.

Источник: The Moscow Times со ссылкой на указ Путина, опубликованный на портале правовой информации

Детали: Согласно этому документу, теперь россияне и иностранцы, заключившие контракт с Минобороны РФ для отправки на войну в Украину, смогут получить единовременную выплату в 400 тысяч рублей (приблизительно 192 тысячи гривен – ред.).

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Ранее эта разовая выплата составляла 195 тысяч рублей.

Согласно указу, на повышенную выплату смогут рассчитывать только те, кто подпишет контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

Кроме того, Путин рекомендовал регионам также выплачивать не менее 400 тысяч рублей гражданам, решившим отправиться на войну.

Темы: РосcиявойнаПутин
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