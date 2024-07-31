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В российском плену умер защитник, который служил водителем в "Азове" – росСМИ

Среда, 31 июля 2024, 14:01
В российском плену умер защитник, который служил водителем в Азове – росСМИ
фото: Медиазона

Российские медиа сообщают, что в российском плену в СИЗО Ростова-на-Дону умер украинский защитник Александр Ищенко, который служил водителем в полку "Азов" и попал в плен в Мариуполе.

Источник: Медиазона, Meduza

Детали: Сообщается, что о смерти Ищенко заявил его адвокат в Южном окружном военном суде РФ.

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Там оккупанты рассматривают дело в отношении 22 пленных украинцев, связанных с "Азовом".

Дата и причина смерти неизвестны. Адвокат попросил суд потребовать справку о смерти Ищенко, суд удовлетворил его требование.

Ищенко было 55 лет. Он родился в Мариуполе, его жена рассказала, что Ищенко был моряком. Ищенко вернулся из рейса за несколько дней до российского вторжения в Украину. Вскоре вступил в полк "Азов" и стал водителем. Попал в плен во время боевых действий в Мариуполе.

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что со слов дочери Ищенко, он умер 9 дней назад.

Лубинец сообщил, что украинскую сторону никто об этом официально не известил. Также не было официального сообщения о причине смерти гражданина Украины.

Он добавил, что 55-летнего Ищенко россияне судили по надуманной статье и удерживали в следственном изоляторе на территории РФ.

Омбудсен сообщил, что с немедленным письмом обратился к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы она разобралась в трагической смерти военнопленного, которого удерживала российская сторона, и сообщила мне обстоятельства и причину смерти Ищенко.

Темы: РосcияпленныевойнаАзов
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