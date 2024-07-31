РФ атакувала Донеччину з різних видів зброї: за 31 липня 1 загиблий, 5 поранених, серед яких діти

З початку середи, 31 липня російські війська атакували артилерією, авіацією і дроном три райони Донецької області, у результаті чого загинув 61-літній чоловік, та п′ятеро людей були поранені¸ серед яких двоє дітей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура у Facebook

Деталі: Повідомляється, що російські загарбники здійснили артилерійський обстріл селища Північне Бахмутського району. Внаслідок влучання по одній з вулиць дістали поранення ніг двоє жителів – чоловік 58 років та 67-річна жінка. Їх доставлено до медичного закладу.

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Також, під приціл російських військ потрапила Новогродівська громада, де від влучання ворожого дрону отримав травми 61-річний тракторист, який помер в кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні.

О 12.35 окупанти скинули авіабомбу на приватний сектор населеного пунтку Ганнівка Покровського району. Попередньо, окупанти застосували "КАБ-250" з УМПК. Було поранено двох неповнолітніх дівчат 3 й 15 років. Також зазнав тілесних ушкоджень 38-річний житель.

У потерпілих діагностовано відкриту черепно-мозкову травму, рани голови, грудної клітини та спини. Їх ушпиталено, наймолодша дитина – у важкому стані.

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