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РФ атаковала Донетчину из различных видов оружия: за 31 июля 1 погибший, 5 раненых, среди которых дети

Станислав ПогориловСреда, 31 июля 2024, 14:56
РФ атаковала Донетчину из различных видов оружия: за 31 июля 1 погибший, 5 раненых, среди которых дети
Фото: Getty images

С начала среды, 31 июля российские войска атаковали артиллерией, авиацией и дроном три района Донецкой области, в результате чего погиб 61-летний мужчина, и пять человек были ранены¸ среди которых двое детей.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook

Детали: Сообщается, что российские захватчики совершили артиллерийский обстрел поселка Северное Бахмутского района. В результате попадания по одной из улиц получили ранения ног двое жителей - мужчина 58 лет и 67-летняя женщина. Они доставлены в медицинское учреждение.

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Также, под прицел российских войск попала Новогродовская громада, где от попадания вражеского дрона получил травмы 61-летний тракторист, который умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

В 12.35 оккупанты сбросили авиабомбу на частный сектор населенного пунтка Анновка Покровского района. Предварительно, оккупанты применили "КАБ-250" с УМПК. Были ранены две несовершеннолетние девушки 3 и 15 лет. Также получил телесные повреждения 38-летний житель.

У пострадавших диагностирована открытая черепно-мозговая травма, раны головы, грудной клетки и спины. Они госпитализированы, самый младший ребенок - в тяжелом состоянии.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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