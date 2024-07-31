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На Харківщині зафіксували вже близько 40 підпалів машин ЗСУ, скоєних підлітками – ОВА

Валентина РоманенкоСереда, 31 липня 2024, 15:48
На Харківщині зафіксували вже близько 40 підпалів машин ЗСУ, скоєних підлітками – ОВА
спалене авто. фото поліції

У Харкові та області зафіксували близько 40 випадків підпалів машин українських військовослужбовців, скоєних підлітками, яких вербують російські спецслужби через телеграм-канали.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "У Харкові та області зафіксовано близько 40 випадків підпалів авто військових. Поліція встановила особи всіх паліїв. Це переважно молодь віком від 12 до 18 років.

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Вони через Telegram-канали отримують повідомлення від спецслужб РФ, які пропонують за винагороду здійснити підпал того чи іншого об'єкта. За це обіцяють від 20 до 40 тис. грн".

Деталі: Очільник області звернувся до батьків із проханням приділяти більше уваги дітям під час їхнього перебування в соцмережах, щоб вони не ставали заручниками подібних злочинів та ворожої пропаганди.

Теми: Харківська областьдиверсантивійнаРосія
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