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На Харьковщине зафиксировали уже около 40 поджогов машин ВСУ, совершенных подростками – ОВА

Валентина РоманенкоСреда, 31 июля 2024, 15:48
На Харьковщине зафиксировали уже около 40 поджогов машин ВСУ, совершенных подростками – ОВА
сожженное авто. Фото полиции

В Харькове и области зафиксировали около 40 случаев поджогов машин украинских военнослужащих, совершенных подростками, которых вербуют российские спецслужбы через телеграм-каналы.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В Харькове и области зафиксировано около 40 случаев поджогов авто военных. Полиция установила личности всех поджигателей. Это преимущественно молодежь в возрасте от 12 до 18 лет.

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Они через Telegram-каналы получают сообщения от спецслужб РФ, которые предлагают за вознаграждение осуществить поджог того или иного объекта. За это обещают от 20 до 40 тыс. грн".

Детали: Глава области обратился к родителям с просьбой уделять больше внимания детям во время их пребывания в соцсетях, чтобы они не становились заложниками подобных преступлений и вражеской пропаганды.

Темы: Харьковская областьдиверсантывойнаРосcия
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