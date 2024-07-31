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Блінкен заявив, що США не причетні до вбивства лідера ХАМАС Ганії в Ірані

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінСереда, 31 липня 2024, 16:03
Блінкен заявив, що США не причетні до вбивства лідера ХАМАС Ганії в Ірані
Фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що Сполучені Штати не причетні до вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані і не знали про нього.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю Channel News Asia, пише "Європейська правда"

Деталі: Держсекретар США розмовляв під час свого дводенного офіційного візиту до Сінгапуру, через кілька годин після того, як було повідомлено, що Ганія був убитий у своїй резиденції в столиці Ірану Тегерані. Він був ключовою фігурою на переговорах про припинення вогню в секторі Гази.

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"Це те, про що ми не знали і до чого не були причетні. Дуже важко спекулювати", – сказав Блінкен.

Він наголосив на важливості припинення вогню для завершення дев’ятимісячної війни на Близькому Сході.

"Ми продовжуватимемо домагатися цього стільки, скільки потрібно", – додав Блінкен.

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Він сказав, що необхідність припинення вогню залишається найкращим способом зняти напруженість у регіоні.

Одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію убили 31 липня вранці у столиці Ірану.

62-річний Ганія був багаторічним політичним лідером ХАМАС.

Високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, попередив про ризики ескалації після убивства Ганії.

Теми: БлінкенХАМАС
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