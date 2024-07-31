Блинкен заявил, что США не причастны к убийству лидера ХАМАС Гании в Иране

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Соединенные Штаты не причастны к убийству лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране и не знали о нем.

Источник: Блинкен в интервью Channel News Asia, пишет "Европейская правда"

Детали: Госсекретарь США разговаривал во время своего двухдневного официального визита в Сингапур, через несколько часов после того, как было сообщено, что Гания был убит в своей резиденции в столице Ирана Тегеране. Он был ключевой фигурой на переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

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"Это то, о чем мы не знали и к чему не были причастны. Очень трудно спекулировать", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул важность прекращения огня для завершения девятимесячной войны на Ближнем Востоке.

"Мы будем продолжать добиваться этого столько, сколько нужно", – добавил Блинкен.

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Он сказал, что необходимость прекращения огня остается лучшим способом снять напряженность в регионе.

Одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ханию убили 31 июля утром в столице Ирана.

62-летний Хания был многолетним политическим лидером ХАМАС.

Высокопоставленный чиновник ЕС, который говорил на условиях анонимности, предупредил о рисках эскалации после убийства Хании.

Напомним, недавно ЕС наложил санкции на финансистов ХАМАС.