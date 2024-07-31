Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Блинкен заявил, что США не причастны к убийству лидера ХАМАС Гании в Иране

Кристина Бондарева, Александр ШумилинСреда, 31 июля 2024, 16:03
Блинкен заявил, что США не причастны к убийству лидера ХАМАС Гании в Иране
Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Соединенные Штаты не причастны к убийству лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране и не знали о нем.

Источник: Блинкен в интервью Channel News Asia, пишет "Европейская правда"

Детали: Госсекретарь США разговаривал во время своего двухдневного официального визита в Сингапур, через несколько часов после того, как было сообщено, что Гания был убит в своей резиденции в столице Ирана Тегеране. Он был ключевой фигурой на переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Реклама:

"Это то, о чем мы не знали и к чему не были причастны. Очень трудно спекулировать", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул важность прекращения огня для завершения девятимесячной войны на Ближнем Востоке.

"Мы будем продолжать добиваться этого столько, сколько нужно", – добавил Блинкен.

ВИДЕО ДНЯ

Он сказал, что необходимость прекращения огня остается лучшим способом снять напряженность в регионе.

Одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ханию убили 31 июля утром в столице Ирана.

62-летний Хания был многолетним политическим лидером ХАМАС.

Высокопоставленный чиновник ЕС, который говорил на условиях анонимности, предупредил о рисках эскалации после убийства Хании.

Напомним, недавно ЕС наложил санкции на финансистов ХАМАС.

Темы: БлинкенХАМАС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Сийярто передал Израилю предупреждение от Ирана: будет нападение

Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух - Reuters

Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой

"Недальновидно": Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны хунты Мали

В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле

Все новости...
Блинкен
Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку ВПК России
Блинкен: Украина смогла бы выстоять, даже если бы Трамп ограничил помощь от США
Блинкен предупредил, что Иран способен за пару недель разработать материал для ядерного оружия
Последние новости
01:45
Представительство президента в Крыму: оккупанты базируют военные вертолеты возле домов
01:21
Олимпиада-2024Медальный зачет: Китай опять обошел США, Украина удержалась в ТОП-20
00:42
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
00:37
США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
00:13
Олимпиада-2024Швед Дюплантис уже на 11 см побил рекорд Бубки и взял золото в прыжках с шестом
23:59
обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы
23:52
КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений
23:35
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений
22:58
Новости экономики 5 августа: лучше детенизация, чем повышение налогов, отменены тендеры "Охматдета"
22:28
РФ просила США убедить Украину не атаковать ее на "День ВМФ" - СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: