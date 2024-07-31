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Коордштаб выясняет обстоятельства смерти пленного военного "Азова" в российском СИЗО – СМИ

Анастасия ПроцСреда, 31 июля 2024, 16:58
Коордштаб выясняет обстоятельства смерти пленного военного Азова в российском СИЗО – СМИ
Погибший Александр Ищенко. фото: Telegram / Омбудсман Лубинец Дмитрий

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными изучает обстоятельства смерти в российском плену в СИЗО Ростова-на-Дону украинского защитника Александра Ищенко, который служил водителем в полку "Азов" и попал в плен в Мариуполе.

Источник: руководитель пресс-службы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в комментарии "Hromadske"

Детали: Яценко подтвердил смерть военнослужащего бригады "Азов" Александра Ищенко в российском следственном изоляторе. По его словам Коордштаб изучает все обстоятельства, собирает информацию, но для установления причин смерти нужно провести судебно-медицинскую экспертизу.

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Прямая речь: "У нас есть определенная информация, мы ее собираем и в конце концов мы выясним все причины и обстоятельства, и если они будут связаны не с состоянием здоровья, а с другими причинами, то это будет очередным доказательством для Международного уголовного суда".

Предыстория:

  • 31 июля российские медиа сообщили, что в российском плену в СИЗО Ростова-на-Дону умер украинский защитник Александр Ищенко, который служил водителем в полку "Азов" и попал в плен в Мариуполе.
  • Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что со слов дочери Ищенко, он умер 9 дней назад. По его словам, украинскую сторону никто об этом официально не известил. Также не было официального сообщения о причине смерти гражданина Украины.
  • Также омбудсен добавил, что с немедленным письмом обратился к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы она разобралась в трагической смерти военнопленного, которого удерживала российская сторона, и сообщила мне обстоятельства и причину смерти Ищенко.

Справочно:

ВИДЕО ДНЯ

Александру Ищенко было 55 лет. Он родился в Мариуполе, был моряком. За несколько дней до полномасштабного российского вторжения в Украину Ищенко вернулся из рейса. Вступил в полк "Азов" и стал водителем. В мае 2022 года попал в российский плен. Александра и его побратимов россияне судили по сфабрикованным делам, их обвиняли в терроризме и попытке свержения власти. Мужчин удерживали в следственном изоляторе на территории РФ.

Темы: РосcияпленныевойнаАзов
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