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Генштаб: Ворог тисне на Покровському напрямку, на Торецькому збільшив кількість атак

Валентина РоманенкоСереда, 31 липня 2024, 17:24
Генштаб: Ворог тисне на Покровському напрямку, на Торецькому збільшив кількість атак
ілюстративне фото ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Торецькому напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 16 годину 31 липня

Деталі: На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 16 - наступали біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Тринадцять боїв завершено, ще три – тривають, зазначають у Генштабі.

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На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка та Калинове. Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 19 атак, 17 боєзіткнень продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.

Від цинічних обстрілів з території Російської Федерації і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Миропільське, Сокич, Павлівка та Катеринівка. До того ж росіяни завдали удару чотирма некерованими авіаційними ракетами по населеному пункту Попівка.

Водночас під постійним бомбардуванням авіації противника перебуває Харківщина. З початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали п’ять авіаударів із використанням семи КАБів. Цілили у райони населених пунктів Слобожанське, Липці, Вільча, Горяне та Великий Бурлук.

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Крім того, на Харківському напрямку росіяни здійснили сім атак поблизу Тихого та Вовчанська, де наразі триває два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував позиції Сил оборони у бік Степової Новоселівки, Колесниківки та Берестового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів біля Макіївки, Новосергіївки та Невського. Українські захисники відбили шість ворожих атак, одна - триває.

Також окупанти бомбардували трьома КАБами Лиман та дев’ятьма НАРами вдарили у район Макіївки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог два рази атакував поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки, де й досі триває бій.

На Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили половину атак, ще три боєзіткнення продовжуються.

На Курахівському напрямку загарбники п’ять разів атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки, Желанного та Парасковіївки. Три бої - завершено, два - тривають.

На Времівському напрямку противник штурмував оборонні рубежі українців поблизу Великої Новосілки. У чотирьох боєзіткненнях зазнав поразки.

На Придніпровському напрямку росіяни також не мали успіху, двічі атакуючи позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра.

Теми: війнаГенштаб
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