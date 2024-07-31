Генштаб: Враг давит на Покровском направлении, на Торецком увеличил количество атак

С начала суток на фронте произошло 88 боевых столкновений, самая горячая ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Торецком направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 16 часов 31 июля

Детали: На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 16 - наступали у Зализного, Нью-Йорка, Торецка и Северного. Тринадцать боев завершены, еще три - продолжаются, отмечают в Генштабе.

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На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанное, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лисичное, Тимофеевка, Карловка и Калиново. Силы обороны сдерживают натиск войск РФ и отбили 19 атак, 17 боестолкновений продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются.

От циничных обстрелов с территории Российской Федерации и дальше страдают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Миропольское, Сокич, Павловка и Катериновка. К тому же россияне нанесли удар четырьмя неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Поповка.

В то же время под постоянной бомбардировкой авиации противника находится Харьковщина. С начала суток, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, россияне нанесли пять авиаударов с использованием семи КАБов. Целили в районы населенных пунктов Слобожанское, Липцы, Вильча, Горяное и Великий Бурлук.

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Кроме того, на Харьковском направлении россияне совершили семь атак вблизи Тихого и Волчанска, где сейчас продолжается два боестолкновения.

На Купянском направлении враг трижды штурмовал позиции Сил обороны в сторону Степной Новоселовки, Колесниковки и Берестового.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз у Макеевки, Новосергиевки и Невского. Украинские защитники отбили шесть вражеских атак, одна - продолжается.

Также оккупанты бомбили тремя КАБами Лиман и девятью НАРами ударили в район Макеевки.

На Северском направлении в течение дня враг два раза атаковал вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, где до сих пор продолжается бой.

На Краматорском направлении противник совершил шесть штурмовых действий неподалеку Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Силы обороны отбили половину атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики пять раз атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки, Желанного и Парасковиевки. Три боя - завершены, два - продолжаются.

На Времовском направлении противник штурмовал оборонительные рубежи украинцев вблизи Великой Новоселки. В четырех боестолкновениях потерпел поражение.

На Приднепровском направлении россияне также не имели успеха, дважды атакуя позиции ВСУ на левобережье Днепра.