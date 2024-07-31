Поліція: На Дніпропетровщині пара неповнолітніх спалила автівку військового

Поліція на Дніпропетровщині затримала двох неповнолітніх, яких підозрює у підпалі автомобілів військового та волонтера.

Джерело: повідомлення Нацполіції

Дослівно: "Злочини сталися 26 червня та 4 липня у м. Кам’янське. В результаті злочинних дій підозрюваних вогнем була пошкоджена передня частина автомобілів - моторний відсік, капот та фари. З місць злочинів вилучено речові докази, за якими проведено ряд судових експертиз".

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Деталі: Правоохоронці вказують, що за версією слідства причетні до підпалу – 17-річні хлопець та дівчина, мешканці м. Кам’янське, які напередодні скоєння злочинів купували у магазинах легкозаймисту речовину.

Обом неповнолітнім повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Правоохоронці також встановлюють замовників злочину та перевіряють версію вчинення підпалів на замовлення спецслужб РФ.

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