Поліція: На Дніпропетровщині пара неповнолітніх спалила автівку військового
Поліція на Дніпропетровщині затримала двох неповнолітніх, яких підозрює у підпалі автомобілів військового та волонтера.
Джерело: повідомлення Нацполіції
Дослівно: "Злочини сталися 26 червня та 4 липня у м. Кам’янське. В результаті злочинних дій підозрюваних вогнем була пошкоджена передня частина автомобілів - моторний відсік, капот та фари. З місць злочинів вилучено речові докази, за якими проведено ряд судових експертиз".
Деталі: Правоохоронці вказують, що за версією слідства причетні до підпалу – 17-річні хлопець та дівчина, мешканці м. Кам’янське, які напередодні скоєння злочинів купували у магазинах легкозаймисту речовину.
Обом неповнолітнім повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).
Правоохоронці також встановлюють замовників злочину та перевіряють версію вчинення підпалів на замовлення спецслужб РФ.
Передісторія:
- У Харкові та області зафіксували близько 40 випадків підпалів машин українських військовослужбовців, скоєних підлітками, яких вербують російські спецслужби через телеграм-канали.