Полиция: На Днепропетровщине пара несовершеннолетних сожгла машину военного
Полиция на Днепропетровщине задержала двух несовершеннолетних, которых подозревает в поджоге автомобилей военного и волонтера.
Источник: сообщение Нацполиции
Дословно: "Преступления произошли 26 июня и 4 июля в г. Каменское. В результате преступных действий подозреваемых огнем была повреждена передняя часть автомобилей - моторный отсек, капот и фары. С мест преступлений изъяты вещественные доказательства, по которым проведен ряд судебных экспертиз".
Детали: Правоохранители указывают, что по версии следствия причастны к поджогу - 17-летние парень и девушка, жители г. Каменское, которые накануне совершения преступлений покупали в магазинах легковоспламеняющееся вещество.
Обоим несовершеннолетним сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК (умышленное повреждение чужого имущества, совершенного по предварительному сговору группой лиц).
Правоохранители также устанавливают заказчиков преступления и проверяют версию совершения поджогов по заказу спецслужб РФ.
Предыстория:
- В Харькове и области зафиксировали около 40 случаев поджогов машин украинских военнослужащих, совершенных подростками, которых вербуют российские спецслужбы через телеграмм-каналы.