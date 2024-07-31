Полиция: На Днепропетровщине пара несовершеннолетних сожгла машину военного

Полиция на Днепропетровщине задержала двух несовершеннолетних, которых подозревает в поджоге автомобилей военного и волонтера.

Источник: сообщение Нацполиции

Дословно: "Преступления произошли 26 июня и 4 июля в г. Каменское. В результате преступных действий подозреваемых огнем была повреждена передняя часть автомобилей - моторный отсек, капот и фары. С мест преступлений изъяты вещественные доказательства, по которым проведен ряд судебных экспертиз".

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Детали: Правоохранители указывают, что по версии следствия причастны к поджогу - 17-летние парень и девушка, жители г. Каменское, которые накануне совершения преступлений покупали в магазинах легковоспламеняющееся вещество.

Обоим несовершеннолетним сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК (умышленное повреждение чужого имущества, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

Правоохранители также устанавливают заказчиков преступления и проверяют версию совершения поджогов по заказу спецслужб РФ.

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