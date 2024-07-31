Bloomberg: Украина получила первые F-16

Источники агентства Bloomberg сообщили, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Источники агентства заявили, что западные союзники обещали доставить первые F-16 до конца июля и сдержали этот дедлайн. По их словам, количество самолетов "небольшое".

Реклама:

Собеседники Bloomberg не уточнили, смогут ли украинские пилоты, которых обучали летать на F-16, сразу использовать переданные истребители, или на это уйдет дополнительное время.

СМИ ранее писали, что Украина ожидает получить от западных партнеров 6 самолетов F-16 этим летом и в целом до 20 самолетов – до конца года.

10 июля лидеры США, Дании и Нидерландов Джо Байден, Метте Фредериксен и Дик Схооф, которые возглавляют "коалицию истребителей", подтвердили, что Украина получит первые самолеты F-16 в течение лета.

ВИДЕО ДНЯ

Эти истребители будут оснащены американским оружием в достаточном количестве, писал The Wall Street Journal.