Росіяни накрили вогнем Часів Яр, Лиман і Миколаївку: четверо поранених

У середу 31 липня російські окупаційні війська продовжують обстріли Донеччини: поранення і травм зазнали чотири мирні мешканці.

Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами речниці, 31 липня окупанти, ймовірно, з РСЗВ "Град" атакували місто Часів Яр. Засіб ураження поцілив по приватному будинку, де перебувала 75-річна пенсіонерка. Її з осколковими пораненнями доставили до медичного закладу.

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Крім того, ворог завдав авіаудару по селу Миколаївка Новогродівської громади. Попередньо, ЗС РФ використали "УМПБ Д-30 СН". Від влучання боєприпасу по житловому кварталу травми отримали двоє жителів сусідніх будинків – 45-річний чоловік та жінка 62 років. У них діагностували мінно-вибухові, осколкові поранення та рвані рани.

Також під приціл армії держави-агресора потрапило місто Лиман. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт керованою авіаційною бомбою. Тілесних ушкоджень зазнав громадянин 45 років.

Пряма мова: "У населених пунктах пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні будинки. За вказаними фактами розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни".