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Россияне накрыли огнем Часов Яр, Лиман и Николаевку: четверо раненых

Валентина РоманенкоСреда, 31 июля 2024, 18:25
Россияне накрыли огнем Часов Яр, Лиман и Николаевку: четверо раненых
разрушения в Часовом Яру. иллюстративное фото УП

В среду 31 июля российские оккупационные войска продолжают обстрелы Донетчины: ранения и травмы получили четыре мирных жителя.

Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам пресс-секретаря, 31 июля оккупанты, вероятно, из РСЗО "Град" атаковали город Часов Яр. Средство поражения попало по частному дому, где находилась 75-летняя пенсионерка. Ее с осколочными ранениями доставили в медицинское учреждение.

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Кроме того, враг нанес авиаудар по селу Николаевка Новогродовской общины. Предварительно, ВС РФ использовали "УМПБ Д-30 СН". От попадания боеприпаса по жилому кварталу травмы получили двое жителей соседних домов - 45-летний мужчина и женщина 62 лет. У них диагностировали минно-взрывные, осколочные ранения и рваные раны.

Также под прицел армии государства-агрессора попал город Лиман. По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт управляемой авиационной бомбой. Телесные повреждения получил гражданин 45 лет.

Прямая речь: "В населенных пунктах повреждены частные домовладения и многоквартирные дома. По указанным фактам начато досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны".

Темы: Донецкая областьвойна
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